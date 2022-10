El abogado en materia de procesos electorales y gestión municipal, Julio Castiglioni Ghiglino, sostuvo que no existe ningún impedimento legal para que el electo gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo asuma el cargo a partir del 1 de enero del 2023.

Como se recuerda, la electa autoridad regional se encuentra con detención domiciliaria por ser investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión en la Municipalidad Provincial de Tacna. Al respecto, el abogado Castiglioni considera la medida como un abuso de autoridad de las autoridades judiciales al no probarse su responsabilidad en los hechos que investiga el Ministerio Público.

Sin sentencia judicial

Castiglioni aclaró que solo cuando se tiene sentencia en primera instancia o se está inhabilitado para ejercer cargo público, la autoridad electa no puede asumir sus funciones y por ende no recibe su credencial. En el caso de Torres Robledo solo está en condición de investigado y ello no es impedimento.

“El representante legal de Luis Torres debe pedir el cambio de detención domiciliaria a comparecencia restringida al juez a partir del 1 de enero de 2023 para que asuma su cargo, está demostrando que tiene arraigo laboral, al ser autoridad electa, y con la empresa que tiene, existe la presunción de inocencia y puede juramentar desde su casa”, comentó.

Citó el caso de José Luna Galvez que tenía una detención domiciliaria por organización criminal y al ser elegido congresista pidió su variación por comparecencia restringida. Eso es un antecedente que debe tomarse en cuenta.

Precisó que durante cuatro años de investigación fiscal no se logró acopiar información de la participación de Torres. Considera que hay un show mediático, por ello insisten con el encierro ilegal, se podría denunciar ante la Fiscalía y Poder Judicial por abuso de autoridad y prevaricato a los fiscales y jueces a cargo del proceso.