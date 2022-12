En su visita a Tacna el ministro de trabajo Eduardo García Birimisa enfatizó que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no resolverá los problemas del país y que la población en estos momentos lo que quiere es trabajar para recuperarse económicamente.

“Se declaró el estado de emergencia porque en un momento la Policía se ha visto desbordada, el Ejército no está tomando control de la situación, el Ejército es apoyo para la Policía, la Policía es la encargada de llevar el orden interno”, anotó.

“El Perú no necesita más caos”

A la pregunta de si ya esta descartada la renuncia de la mandataria respondió que “yo no puedo descartar la renuncia de la señora Dina Boluarte, lo que sí puedo señalar es que su renuncia no daría solución a los problemas del Perú porque el Perú ahora no necesita más caos, necesita gobernabilidad para poder mejorar la situación económica”.

Apuntó que en Tacna si bien puede haber descontento la ciudadanía está canalizando adecuadamente sus necesidades a través de sus autoridades. “Nos han señalado que su problemática es el saneamiento físico legal de los predios urbanos y rurales, problemas de electrificación, internet, la necesidad de completar el tramo 2 de la carretera de Tacna a Collpa y creo que eso es lo que la gente quiere finalmente tener trabajo para poder desarrollarse y vivir mejor”, dijo.

El gobierno seguirá cerca al pueblo

Añadió que hay una posición política que puede responder a un descontento quizás por una percepción equivocada de qué el gobierno se va alejar de la gente cosas que no es así.

“El gobierno va a seguir estando muy cercano a la población y estamos justamente acá para dar muestra de ello, estamos trabajando de cerca con las autoridades locales y nuestra meta es mejor calidad de vida”, declaró en la Dirección de Trabajo.