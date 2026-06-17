Un total de 78 madres usuarias del programa social Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), recibieron capacitación en gestión del ahorro, seguridad financiera y el uso de herramientas de banca móvil, durante una jornada formativa realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Moquegua.

La instrucción estuvo a cargo de especialistas del Banco de la Nación, quienes detallaron los procedimientos para operar transferencias y consultas desde dispositivos móviles mediante el uso del token digital.

Asimismo, se abordaron las principales modalidades de fraude y ciberdelincuencia que se registran a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, con el fin de brindar pautas técnicas para la protección de datos personales de las usuarias.

De acuerdo con los lineamientos institucionales informados en el encuentro, la actividad también priorizó la organización del presupuesto familiar y la planificación de gastos frente a los ingresos económicos del hogar.

Al cierre de la capacitación, las participantes recibieron el manual práctico “Ayar: Finanzas, familia y felicidad”, un texto de guía enfocado en la administración de recursos e inversión para emprendimientos locales.