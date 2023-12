La Contraloría General de la República detectó que equipos comprados para el proyecto de mejoramiento del sistema integral de gestión de los residuos sólidos de la ciudad de Moquegua no son utilizados ni custodiados adecuadamente a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N° 051-2023-OCI/0446-SOO, se constató que el estacionamiento de unidades no está siendo utilizado. Los vehículos compuestos por dos camiones compactadores, una cisterna, un camión, un camión lavador y un compresor de aire, no cuentan con operadores y se encontraban estacionados a la intemperie de la cochera municipal.

No utilizan maquinaria adquirida

Otros tres compactadores adquiridos para el proyecto se encontraban uno en mantenimiento y otros dos bajo la custodia y uso de la Municipalidad Distrital de San Antonio y el centro poblado de San Francisco, sin documentación.

Además, la zona de pozos donde se acopia basura, tenía residuos dispersos dentro y fuera de las pozas de lixiviación, no aplicándose maquinaria para el tratamiento de los residuos sólidos.

Alcalde John Larry debe responder

Otro hecho que se alertó es que pese a contar con equipamiento en la caseta de control de pesaje (cabina balanza), esta no fue puesta en funcionamiento y los vehículos que ingresan al relleno sanitario no son pesados. Finalmente hallaron riesgo para la seguridad en equipos eléctricos instalados en la zona del proyecto, no estado acorde al Reglamento Nacional de Electricidad.

El informe fue comunicado al alcalde provincial de Mariscal Nieto John Larry para que adopte las acciones que correspondan.