El universo conspiró para que Rosalía alumbre a su bebé en el cielo. Para su suerte, un equipo médico viajaba en el mismo vuelo. Ella, una madre de aproximadamente 30 años de edad, dio a luz ayer dentro de un avión que se dirigía de Lima a la ciudad de Juliaca. Para su buena suerte, un equipo de profesionales viajaba en el mismo vuelo y pudieron atender el parto.

MIRA ESTO | Copa Perú: Bolognesi, Natividad y Alba Roja ganan sus partidos en segunda fecha

El encargado de traer al bebé al mundo fue el médico del plantel deportivo el “Pirata Fútbol Club”, Carlos López, quien también se dirigía a la Ciudad de los Vientos. Otra hermosa casualidad fue encontrar como pasajeros a un intensivista, un ginecólogo y una pediatra.

Un equipo a su disposición

López fue asistido por estos profesionales de la salud, ante el asombro del resto de viajeros. “A pesar de las circunstancias creo que en ningún lado he visto tantos médicos juntos para atender un parto”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR | Alcalde Medina evalúa cambios en gerencias de la Municipalidad Provincial de Tacna

Contó que la madre comenzó con las contracciones al poco tiempo que el avión había emprendido el viaje. “Bueno, yo me paré. Vi que estaba pasando. Me comunicaron que era una gestante”, señaló, y dejó claro que no dudó en ayudar a la gestante.

Vuelo tuvo un pasajero más

El bebé nació sin dificultades y fue recibido entre aplausos por los pasajeros del avión. También ovacionaron y agradecieron al equipo de profesionales que hicieron posible esta hazaña.

Ante este insólito alumbramiento, el piloto del avión decidió retornar a Lima para que la madre pudiera ser trasladada de inmediato a un hospital de la capital.Todavía no se conoce si la aerolínea se adoptará algún beneficio para la madre y el equipo que atendió el parto.