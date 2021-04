Un 30% de los 5,844 personas seleccionadas como miembros titulares y suplentes no acudieron a los 197 locales de votación en Tacna y tener que completarlo con electores que hacían cola, preciso el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna, Brayan Pérez Loyola.

El funcionario del órgano electoral indicó que la mesa Nº 074650 en el colegio Hermanos Barreto fue la última en ser instalada en la región a las 10:47 h y la primera se reportó a las 6 h en el distrito de Ticaco en la I.E. 42101 Jorge Basadre en la mesa Nº 075278. Pérez dijo que pese a la dificultad se instaló el 100% de las mesas.

Sanciones a omisos

Pérez indicó que hubo miembros de mesa que aseguraron su participación y al final no asistieron quienes ahora deberán pagar una multa de 220 soles por no cumplir con su obligación ciudadana y otros 88 soles por no acudir a emitir su voto. El representante de la ODPE Tacna ya había anunciado que habían 40 mesas críticas pero tuvieron que acudir a los electores para que las integren.

Autoridades se reunieron en colegio Santísima Niña María para hacer un balance de la instalación de las mesas de sufragio en Tacna

Las personas que integran las mesas de sufragio recibirán un subsidio de 120 soles por su participación y serán beneficiados con la vacuna contra la COVID19 una vez el Ministerio de Salud asigne las dosis para las personas que participaron en el proceso electoral.

Pérez dio el balance de la instalación de mesas de votación en una reunión con las autoridades que participan en el proceso electoral que se realizó en el colegio Santísima Niña María