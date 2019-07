“No se debió subir las tarifas de una forma tan agresiva”

Síguenos en Facebook

El directorio de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) de Tacna, cesó el fin de semana del cargo de gerente general de dicha entidad a Justo Sarmiento Yufra y en su reemplazo pusieron Juan Seminario Machuca.

El funcionario que hasta hace poco ocupó el cargo de jefe de comercialización de la EPS, indicó que trabajará de la mano con la sociedad civil para brindarles toda la información y asesoría que necesiten con la finalidad de reducir las actuales tarifas de agua potable.

¿Sabe los motivos de la salida del exgerente general Justo Sarmiento? Desconozco los motivos, pero ha sido una decisión del directorio de la EPS.

¿Desde cuándo ha asumido este nuevo cargo? Desde hoy estoy asumiendo la dirección de la EPS, he estado como encargado y estuvo como jefe del área de comercialización desde el 25 de marzo y en estos cuatro meses he intentado hacer una gestión de transparencia, hice cambio de jefes y operarios, hemos tomado acciones como denunciar aquellas obras que no han autorizadas por la EPS. Hay muchas cosas por hacer hay obras paralizadas, reposiciones judiciales, arbitrajes y otras bombas de tiempo dejadas por las anteriores gestiones, mi misión es que la EPS se recupere.

¿Usted cumple con los requisitos para ser gerente general de la EPS? Si cumplo con los requisitos, por la experiencia en el sector público y privado, estudios que he obtenido en mi vida profesional eso permita que asuma esta gerencia general, para el puesto se requiere que sea profesional y que haya ocupado cargos directivos en empresas públicas y privadas, tengo 20 años en el sector público y a la par casi 20 años en el privado alcanzando varios logros, acumulando experiencia.

¿Se han incrementado el número de asociaciones con conexiones clandestinas? En un primer informe detectamos 50 asociaciones con conexiones ilegales, pero a raíz de una publicación periodística está cifra se ha incrementado a más 80 asociaciones con obras clandestinas, que serán regularizadas y formalizadas. Se van a aplicar sanciones económicas de recuperación por los derechos a la conexión de agua. En multas ya hemos recuperado un monto de 200 mil soles aproximadamente.

¿Cuánto personal tiene la EPS? Hay 220 plazas nombradas y tenemos un promedio de 70 a 80 repuestos judiciales en régimen de obreros aparte, esto nos obliga a que hayan varias obras en curso para que estos señores puedan seguir trabajando de lo contrario nos ocasionarían problemas, hubo un mes que no había obras y quisieron hacer un plantón.Existen áreas como la de comercialización en las que se necesita más personal por que el trabajo se ha triplicado, pero eso será algo que veremos al próximo año.

¿Qué posición va a tomar respecto a la mesa técnica contra el tarifazo de la EPS? Públicamente invito a los representantes de la sociedad civil a darles todas las facilidades e información que necesiten en cualquier momento que vengan, los voy a contactar con los funcionarios para hacer un trabajo en conjunto y llegue a un buen puerto todo lo que se está haciendo.

¿Cree usted que se justifica el incremento del alza del agua? Se ha tenido que evaluar muchas cosas, muchas acciones se han tenido que hacer como en el caso del agua no facturada, derrepente no se debió incrementar la tarifa de agua de forma agresiva, se debió hacer los ajustes como lo hacen otras entidades prestadoras de manera escalonada. Pero, ya estamos en la marcha ahora tenemos que trabajar pensando siempre en beneficio de la población.

Estas encargaturas suelen ser pasajeras¿Cómo espera terminar esta gestión al frente de la EPS? Cuando uno entra a hacer las cosas bien, siempre hay problemas o denuncias. En ocho años de regidor en Albarracín me llevé más de 30 denuncias que al final se archivaron. Se que es algo difícil que un funcionario público no tenga denuncias, pero voy a hacer las cosas bien para no llegar a problemas judiciales. Trabajaré con transparencia.