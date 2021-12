El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Antonio Cortez Lara, exhortó a la comunidad cristiana a mantener la esencia de la Navidad y recordar el nacimiento de Jesucristo como el hijo de Dios, dejando de lado lo comercial y ajeno a la celebración religiosa.

El prelado de la Iglesia Católica en Tacna manifestó que no deben existir pretextos para celebrar la natividad de Cristo encarnado dejando de lado las cosas materiales como son los regalos o las cenas navideñas.

Mensaje por navidad

“Las familias actuales no deben perder la esencia de la navidad deben vivirla y defenderla, no nos quejemos de que las cosas materiales y cosas inmersas en la Navidad para decir que si no están no lo celebran, se debe volver a la originalidad”, expresó el obispo Cortez Lara.

Instó a las personas a no ver la celebración religiosa como una costumbre, sino ver con admiración el hecho del natalicio de Jesucristo y como un hecho histórico.

Cortez Lara presidió en horas de la noche del 24 de diciembre la misa de Nochebuana en la Catedral de Tacna donde bendijo las figuras del niño Jesús que fueron llevadas a la eucaristía. Para hoy tiene prevista la visita en los hospitales Hipólito Unanue y Daniel Alcides Carrión para recibir a los recién nacidos en el día de Navidad y dar su bendición a los “Manuelitos”.

Posteriormente, al mediodía oficiará la misa de Navidad en la Catedral de Tacna ante los fieles. También se transmitirá por el fanpage de la Diócesis.