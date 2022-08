Los oleajes anómalos en el litoral peruano ocasionaron la muerte de un pescador tras un accidente en la caleta Morro Sama en la región Tacna. José Antonio García (52), conocido como “Cachito”, se hallaba con otros compañeros reparando su embarcación y fue sacudido por una ola grande que le hizo golpear contra la estructura de otra nave y luego caer al mar en estado inconsciente.

Otros pescadores pudieron sujetarse bien hasta que disminuya el peligro, luego corrieron a socorrer a “Cachito” que estaba convaleciente. Lo rescataron y trasladaron al desembarcadero en una chalana, pero la pérdida de tiempo por falta de personal y logística para la asistencia médica conllevó al deceso del “hombre del mar” cuando era trasladado al Centro de Salud de Ite, en la provincia Jorge Basadre.

Enormes olas incluso superaron la altura del rompeolas del desembarcadero de Morro Sama. (Foto: Difusión)

Fuerte oleaje al mediodía

El pescador Arturo Bueno informó que el accidente por caída de pescadores al mar a causa de los oleajes se produjo al mediodía, cuando un grupo de pescadores efectuaba el mantenimiento a sus naves ya que por los oleajes la Marina de Guerra del Perú recomendó no realizar actividades pesqueras, pero la muerte de uno de ellos no se pudo evitar.

Indicó que tras ser rescatado el pescador herido e inconsciente, éste fue llevado al desembarcadero en una chalana y otros pescadores le prestaron los primeros auxilios para tratar de reanimarlo, pero no había una camilla y menos ambulancia para llevarlo a un centro asistencial.

Ante suspensión de actividades de pesca, trabajadores aprovechaban para realizar mantenimiento de sus naves. (Foto: Difusión)

“Desembarcadero no tiene nada”

“El pulso le funcionaba aún, pero no había ambulancia, tuvo que compadecerse una señora de nombre Lily, que en su vehículo lo estaba trasladando a Ite, pero llegó muerto. Acá (Morro Sama) es una desgracia, acá son buenos para cobrar, este desembarcadero lo inauguró el presidente Vizcarra creo, pero es una desgracia, no tiene hielo, no tiene personal, no tiene camilla, no tiene nada... Pudo ser peor, cuatro o cinco más pudieron haber muerto, los otros lograron agarrarse de unos fierros o postes que hay allí”, dijo el dirigente pesquero muy molesto.

La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó con el aviso especial Nº 67 sobre los oleajes en todo el litoral. El aviso especial Nº 68 de ayer (16 de agosto) indica que nos encontramos en la fase lunar de luna llena, orbitando a cuarto menguante a partir del viernes 19, lo que influirá en el aumento de las fases de marea por lo que la altura de las olas podría incrementarse. Se evaluó el estado del mar en función al comportamiento de los sistemas atmosféricos y oceánicos hasta el 21 de agosto.

El pescador que perdió la vida radicaba en Ilo (Moquegua), donde deja familia. Sus compañeros lamentaron el hecho.