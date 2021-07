Pese a disponerse de 4,008 dosis de la vacuna Pfizer para inmunizar a los mayores de 28 años en la jornada de 12 horas en cuatro colegios, la Dirección Regional de Salud no superó la meta de atención ante la baja acogida.

La primera jornada en domingo estuvieron habilitados los colegios Lastenia Rejas de Castañón, Fortunato Zora Carvajal, Jorge Chávez y el vacuna car en el Parque Perú, que atendieron desde las 8 hasta las 20 h.

El sábado y domingo hubo poca demanda

La iniciativa del sector salud para que la población pueda acudir a inocularse, ya que algunos no podían hacerlo por trabajar en sábado; no tuvo la respuesta esperada, en especial en el colegio Lastenia Rejas donde en horas de la mañana no superaban las 200 personas atendidas y no había colas para ser inoculado.

Otro lugar donde fue reducida la atención fue el Parque Perú. Pocos vehículos con ciudadanos interesados llegaron hasta el lugar.

Zora Carvajal tuvo más aceptación

Donde hubo mayor aceptación fue en los vacunatorios del Zora Carvajal, a cargo del hospital Hipólito Unanue, y el Jorge Chávez, con brigadas de EsSalud. Allí se formaron largas colas desde el inicio de la jornada de vacunación. Pasado el mediodía habían superado las 600 atenciones.

El sector salud debe evaluar hoy con los resultados de la atención si se continúa con los cuatro vacunatorios o si reducen los lugares.