“Presidente de directorio de EPS no fue designado por el CIP y las universidades”

El alcalde provincial Julio Medina Castro aseguró que el presidente del directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna, Edgar Acosta Pinto, quien representa a la sociedad civil, no fue designado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Tacna y las universidades.

Así lo dio a conocer ayer tras escuchar los reclamos de los socios de la Federación de Comerciantes de ropa y zapatos de segundo uso, quienes se quejaron por la pronta aplicación del incremento de la tarifa del agua.

MEDIDAS. El burgomaestre precisó a los comerciantes y luego a la prensa, que Acosta no representa a la sociedad civil. “Hemos ido al Colegio de Ingenieros y universidades y nos dijeron que no lo acreditaron a él (Acosta) como su representante y parece que habría sorprendido al Ministerio de Vivienda”, enfatizó.

A razón de ello, manifestó que solicitó a las entidades involucradas informar cómo es que Acosta llegó a ser director y además pedirá a Sunass que verifique lo mismo.

Agregó que de ser ilegal, requerirá a los Ingenieros y universidades otro representante.

Este cuestionamiento nace a raíz que la MPT no tiene mayoría en el directorio ya que solo tiene a su único representante Manuel Alvarado Contreras. “Con uno solo no podemos tener control de la EPS, no podemos disponer que la tarifa de agua no suba”, mencionó ayer a los comerciantes.

Pero como una solución, el alcalde les prometió emitir una Ordenanza Municipal para que la EPS de un desglose de los montos de inversión que hará en el quinquenio por mantenimientos, obras y proyectos, en tanto no aplique la nueva tarifa.

“La MPT puede invertir en las obras y con ello el porcentaje de incremento no será tan alto”, comentó ofreciendo que esta norma sería aprobada la próxima semana antes que suba la tarifa.