El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto, Moquegua , Rodolfo Sócrates Nájar Pineda, admitió haberse equivocado en excluir al candidato para la alcaldía del distrito de San Cristóbal –Calacoa y por el partido Alianza Para el Progreso (APP), Héctor Juan Nina Taco.

EL postulante había calificado como injusta la decisión del ente electoral, tras notar que su contendiente Edy Mamani Vilca, por el partido Juntos por el Perú (JP), no fue retirado pese a tener las mismas deficiencias, el haber omitido información en su hoja de vida.

Culpa a la sobrecarga laboral

Najar Pineda indicó que no existe ayuda ni favoritismos con ningún candidato. Informó que el área de fiscalización del JEE evaluó primero a Nina Taco y lo retiró por no declarar su participación en la empresa “Agroandina Tixani Sociedad Comercial R.L”. Allí también laboró Mamani Vilca, no lo declaró en su hoja de vida y pese a ello a él sí le admitieron la inscripción.

“Lamentablemente el área de fiscalización no ha evaluado de forma conjunta a los candidatos de San Cristóbal, sino de acuerdo a la información que llegaba. No nos han alcanzado de forma oportuna para excluir a ambos postulantes y también esta equivocación se debería por la sobrecarga laboral. El ser humano no es perfecto”, señaló Nájar.

Ya no puede corregirse decisión

Con respecto a Mamani Vilca, dijo que ya no sería excluido porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene un cronograma y no se puede proceder a su retiro de la carrera electoral porque era hasta el 18 de agosto.

Los candidatos excluidos por el JEE, Pamela Blass Castro, para el Gobierno Regional; y David Mamani Ramos, para el distrito de Chojata; realizaron una movilización pacífica y criticaron el trabajo de Nájar Pineda, acusándolo de presuntos hechos de corrupción. En esa misma línea el candidato a la provincia de Mariscal Nieto, Jhon Larry, en apoyo a Nina Taco, indicó que las cosas no están claras en el ente electoral.

