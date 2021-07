El ministro de Transportes y Comunicaciones Eduardo Gonzáles Chávez informó que el proyecto de conectividad de internet para la atención de 52 comunidades rurales en la región de Tacna tiene un avance del 85% y el plazo de entrega vence el próximo 1 de agosto.

El anuncio lo realizó tras la inauguración del servicio de internet por Wi Fi gratuito para la población en 11 plazas cívicas en el distrito La Yarada Los Palos.

Atención en zonas rurales

La atención incluye a 68 colegios, 24 centros de salud y 11 comisarías que están distribuidas en 20 distritos de la región, donde la población tendrá conectividad por internet. Agregó que antes solo un 35% de la población tenía acceso al servicio.

Estudiantes de 68 colegios de comunidades rurales tendrán acceso a internet gratuito.

El titular del MTC dijo que es un proyecto que demoró en su ejecución y se presentó algunas observaciones y oposiciones por un sector de la población por una desinformación.

“La instalación de antenas para la conectividad es una prioridad y no genera ninguna contaminación, riesgo para la salud como creen algunas personas, en caso no quiera alguna comunidad el servicio no se instalará, pero el proyecto no va a parar”, comentó.

González realizó la declaración tras hacer la prueba de conectividad y acceso a internet en la plaza principal de Los Palos donde se probaron las tablet de estudiantes y los equipos de computo de los servicios de instituciones del estado en el distrito fronterizo.