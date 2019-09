Regidor cuestiona a alcalde por contratar a funcionarios foráneos

Síguenos en Facebook

El regidor Luis Solís Palacios cuestionó al alcalde de Alto de la Alianza Ángel Lanchipa Valdivia por contratar como funcionarios a profesionales que no son del distrito, quienes -según su punto de vista- no están contribuyendo a solucionar los problemas de la jurisdicción.

Señaló que hasta ahora no se ha entregado ni una sola obra, hay problemas de limpieza pública, no se liquidan obras anteriores y hay un retraso en el mejoramiento vial en los pueblos jóvenes Eloy G. Ureta y La Esperanza, obra de 2'800,000 soles. “El alcalde quizás tendrá la buena voluntad de trabajar, pero creo que el problema acá son los funcionarios, ellos son los que están haciéndole cometer el error, debería escoger mejor y que sean del distrito, no traer funcionarios de fuera”, apuntó.

Agregó que al procurador Adan Paredes Huanca, recién en julio se le levantó una sanción de la Contraloría.