Decidirán los destinos de Tacna los 287,620 electores que se encuentran habilitados para las elecciones regionales y municipales 2022 en Tacna. Para el proceso se han instalado 974 mesas de votación en 142 locales asignados por el órgano electoral que atenderán de 7 AM a 17 PM.

La jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna, Fiorella Jiménez Aguilar, informó que el 80% de los 5,840 miembros de mesa seleccionados entre titulare y suplentes han cumplido con recoger su credencial en las oficinas distritales de su entidad y espera que el resto lo haga antes de iniciar la jornada electoral, deben llegar a los locales a las 6 AM. Además un grupo de 5,780 jóvenes votarán por primera vez al alcanzar la mayoría de edad.

Material electoral se terminó de entregar el sábado 1 de octubre para las 974 mesas de sufragio instaladas por la ODPE Tacna.

Sanciones por omisiones

En caso no asistan los miembros de mesa serán asignados las personas que forman la cola y recordó que se entregará una bonificación de 120 soles por el servicio prestado en el día de las elecciones. Los miembros de mesa omisos y no participen en la instalación de la mesa de sufragio recibirán una multa de 230 soles y los electores que no acudan a votar tendrán que pagar un monto que va entre los 23 soles y 92 soles, dependiendo de su condición social y evaluación de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

La ODPE Tacna instaló 886 mesas de sufragio en 119 locales de votación donde deben sufragar 263,616 electores en la provincia de Tacna, en la provincia de Tarata son 28 mesas de votación en siete locales, donde deberán acudir 7,459 personas; en Candarave son 25 mesas en siete locales donde irán a las urnas 6,605 personas; y en la provincia de Jorge Basadre son 39 mesas en siete locales con 9,640 electores.

Personal de ODPE, JNE, la policía y fuerzas armadas están en 142 centros de votación desde el 30 de setiembre.

Fiorella Jiménez indicó que cada mesa de sufragio tiene hasta 300 electores y el colegio José Encinas Franco es el local de votación que concentra mayor cantidad de electores con 8 mil personas en 22 mesas instaladas.

Proceso electoral

Indicó que no es obligatorio la presentación del carné de vacunación, pero si el uso de mascarilla. La votación será de forma escalonada de acuerdo al último dígito del DNI, pero esto último es solo referencial para evitar las aglomeraciones en los locales. Además se tendrá mesa móviles para las personas con discapacidad y cédulas en sistema Braille para las personas con discapacidad visual.

Para el proceso se tiene una cédula para la votación del candidato al gobierno regional y los candidatos al consejo regional, otra para la elección del municipio provincial y otra para la elección de comunas distritales.

La jefe de la ODPE dijo que desde las 17 h iniciará la recepción de las 974 actas de sufragio para ingresarlos en el centro de cómputo donde cuentan con 36 digitadores, distribuidos en turnos durante las 24 horas. Espera que el ingreso de las actas termine el 3 de octubre y sean proclamados los resultados por el Jurado Electoral Especial.

Candidatos para las elecciones

Para elegir al nuevo gobernador regional de Tacna se cuenta con once listas inscritas ante el Jurado Electoral Especial y para consejeros regionales son trece, a la alcaldía provincial de Tacna suman trece listas, en la provincia de Candarave son seis listas, por Tarata son siete listas y por Jorge Basadre son siete listas de candidatos.

El distrito de Gregorio Albarracín presenta la mayor cantidad de listas con once. El Jurado Nacional de Elecciones asignó 188 fiscalizadores a los locales de votación, la ODPE dispone de 830 personas para los 974 centros de votación, la policía asignó 956 agentes y el Ministerio Público 65 fiscales.

La jornada electoral con veedores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Defensoría del Pueblo y Transparencia que se encuentran acreditados para ingresar a los locales de votación.