La Contraloría General de la República advirtió que la operación y mantenimiento del Parque Central de Viñani presenta múltiples deficiencias, debido a que la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin no cuenta con personal técnico para operar los componentes especializados como la fuente cibernética, sistemas de aspersión, datos y telecomunicaciones, además de la planta de aguas residuales.

De acuerdo con el informe de Visita de Control N.º 019-2026-OCI/5323-SVC, durante la ejecución de esta obra, la contratista y supervisión determinaron la necesidad de personal especializado clave capacitado en instalaciones sanitarias, electromecánicas, y de telecomunicaciones para operar y mantener los sistemas antes mencionados.

No hay mantenimiento

La comisión de control durante la inspección realizada durante el periodo del 17 al 21 de agosto, evidenció además que la Gerencia de Mantenimiento y Gestión Ambiental de la municipalidad no acredita documentalmente que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo periódico de las fuentes, la planta de tratamiento de aguas residuales, el sistema de bombeo y el reservorio elevado, en función a las frecuencias exigidas por los manuales de los fabricantes.

La entidad fiscalizadora Superior también evidenció que el Centro de Control y Monitoreo del parque presenta una falla de conectividad de red, situación que impide el acceso al sistema de cámaras de videovigilancia y afecta el funcionamiento de parte de las fuentes cibernéticas que solo pueden operarse de manera remota. Dicha falla llevaba aproximadamente dos semanas sin solución al momento de la inspección, sin que la Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Seguridad la hubiera comunicado formalmente al contratista o proveedor correspondiente su subsanación.

Notificación a la autoridad

Frente a estos hallazgos, la Contraloría puso en conocimiento los resultados del informe al alcalde de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa a fin de que adopte las medidas correctivas oportunas que garanticen la sostenibilidad, seguridad y preservación de esta importante obra en beneficio de la población de la jurisdicción.