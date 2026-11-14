El alcalde electo de la provincia de Candarave Miguel Romero Machaca anunció que solicitará a la empresa minera Southern Perú un informe situacional sobre el uso del fondo de desarrollo en la jurisdicción para luego evaluarse la priorización de los proyectos.

Adelantó que se buscará trabajar proyectos que sean a favor de los agricultores y su disponibilidad hídrica para lograr el desarrollo. “Tenemos que presentarnos y definir trabajos a favor de la población, se pedirá un informe del estado situacional, se tiene que trabajar proyectos de mejoramiento de calidad de agua, se tiene que gestionar”, comentó.

Buscará dialogo con minera

Anunció que su gestión tendrá un trabajo articulado con la población y la junta de usuarios de Candarave para definir los proyectos que serán priorizados con el saldo del fondo de desarrollo de la minera, que bordea los 100 millones de soles, cuya ejecución se está postergando desde la mesa de diálogo en el 2014. Acotó que buscará el diálogo con los representantes de la minera.

Además procurará el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de trabajo por el déficit hídrico que se instaló en el 2019 con el gobierno central y Southern Perú.

Presentó equipo para la transferencia

Respecto al proceso de transferencia de gestión, el alcalde electo conformó su equipo y presentó a la municipalidad provincial para que se fije el cronograma de trabajo. Romero evitó pronunciarse del estado de la actual gestión edil hasta contar con la documentación, el presupuesto disponible y si detectan alguna presunta irregularidad iniciará las investigaciones y denuncias correspondientes contra los que resulten responsables.