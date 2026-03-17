En trabajo conjunto de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna, Policía Fiscal y Fiscalía de Prevención del Delito, se intervino la noche de ayer dos boticas en el distrito Gregorio Albarracín que funcionaban sin licencia y en las cuales se encontró productos farmacéuticos sin registro sanitario o con fechas vencidas para su uso. Los fiscalizadores incautaron mercadería diversa por un valor comercial S/ 160 mil por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de comercialización de productos destinados al uso y consumo humano; también clausuraron los establecimientos comerciales y dos personas encargadas de los negocios quedaron en calidad de citadas para las investigaciones.

Dos locales

Según la PNP, efectivos de la Policía Fiscal participaron en el operativo en conjunto con el personal de la Diresa y Fiscalía de Prevención del Delito de Tacna que se inició a las 18:30 horas, en dos locales dedicados al expendio de productos farmacéuticos que fueron seleccionados de manera aleatoria.

En la avenida Raúl Porras Barrenechea, la comitiva de interventores ingresó al local denominado Botica Fortaleza” ubicada en la asociación de vivienda Los leones del sur, Mz. 1, Lt. 1; en la avenida Soberanía Nacional de la asociación 23 de Junio, Mz. 165, Lt. 17, intervinieron la Botica Angely’s.

Locales de venta de artículos farmacéuticos no contaban con licencia

Sin registro sanitario

En ambos locales solicitaron el permiso para la revisión y verificación de los productos que estaban destinados para la venta, verificándose en los establecimientos la existencia de diversos productos farmacéuticos (medicamentos) que según el personal de la Diresa no contaban con el registro sanitario y/o se encontraban vencidos, por lo que se procedió con la incautación de dichos productos por no estar aptos para el consumo humano.

Avisan a fiscal

Asimismo, se constató que dichas tiendas de productos farmacéuticos no contaban con la licencia de funcionamiento, por lo que el personal de la Diresa procedió con la clausura correspondiente de ambos locales y se puso de conocimiento de la fiscal penal en Gregorio Albarracín, Patricia De la Cruz Romero, para el inicio de una investigación.

Policía investiga

Se identificó como encargados o responsables de esos negocios a Magie Ccanto Quispe y Mariluz Mamani Quispe, quienes quedaron en calidad de citadas para concurrir a la sede de la Policía Fiscal para las investigaciones por presunto delito contra la salud pública. Los productos incautados fueron trasladados al área de Policía Fiscal, en espera de una orden del Ministerio Público para su incineración.