Un grupo de animalistas protestó frente a la Dirección Regional de Salud de Tacna (Diresa) luego que se conociera que un conductor de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) había atropellado, causado a la muerte y abandonado a un can llamado Sultán que vivía en el interior de la institución.

Con pancartas y altavoz los animalistas exigieron una sanción para el responsable identificado como Jesús Arias Ordóñez, quien según dijeron continúa laborando con normalidad. En un video se ve que el perro estaba durmiendo plácidamente en la pista y la ambulancia le pasa por encima.

No fue visto a plena luz del día

Los denunciantes no se explican cómo el chofer no vio al animal que se encontraba durmiendo en la pista. “Se ve que el perrito está durmiendo en la pista, tomando el sol, a plena luz del día, el chofer no lo ve, le pasa lentamente por encima, quizás estaba con el celular y manejando con una mano”, deslizó uno de los protestantes que permanecieron hasta las 17 horas en el “plantón”.

Lo que es más indignante, según los animalistas, es que el chofer se baja, verifica que el perro está muerto y decide dejarlo ahí mismo abandonado y continuar su camino.