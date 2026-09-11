Dos presuntos integrantes de una banda dedicada a desvalijar viviendas fueron intervenidos ayer luego de una persecución policial desde la asociación Hábitat-Ciudad de Dios hasta el óvalo Hábitat en la carretera Panamericana Sur altura del kilómetro 1,305, frente a la ciudadela de la Zona Franca de Tacna. Hoy esas dos personas intervenidas y un vehículo en que se movilizaban se hallan en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en el distrito Gregorio Albarracín para el proceso de investigación por 48 horas.

Vecinos alertan

Pobladores de Hábitat se habían percatado al mediodía de la presencia sospechosa de un vehículo con dos personas que merodeaban las viviendas, aparentemente buscando un predio sin ocupantes o desprotegido, para pretender ingresar y robar bienes, sin imaginar los presuntos delincuentes que habían sido visualizados por las cámaras de vigilancia con que cuentan algunos vecinos y se dio la alerta al personal de la comisaría Augusto B. Leguía mediante un grupo de WhatsApp.

Fueron intervenidos René Donato Luque Gonzáles (41) y Jhosemy Nahuel Chacón Castillo (22), ambos oriundos de Arequipa y de tránsito por la ciudad, quienes se movilizaban en el automóvil marca Kia modelo Soluto color rojo de placa Z6S-533 que tenía lunas polarizadas. Los dos varones han sido considerados por la PNP como integrantes de la presunta banda criminal “Los roba casas del sur”, implicados inicialmente en presuntos delitos de marcaje y contra la fe pública (falsificación de placas de rodaje).

Intervención policial

Ante la alerta dada por los vecinos del sector Hábitat, a las 13 h un patrullero con policías de la comisaria Augusto B. Leguía se dirigió al lugar y tras divisar el vehículo sospecho tuvieron que efectuar una persecución y al mismo tiempo pedir apoyo de agentes de Radiopatrulla y de la Policía de Carreteras (Polcar).

Según los interventores, el auto con placa original Z6S-533 con sus dos tripulantes estuvo rondando o acechando las viviendas utilizando dos placas de plástico con numeración VDK-431 que eran falsas. Así los dos hombres tocaban las puertas de viviendas con el fin de ingresar en aquellos que no tenían ocupantes y sustraer especies.

Lograron arrojar dos placas falsas elaboradas de plástico y con numeración que no correspondía al vehículo

Botan placas falsas

Los presuntos delincuentes al notar la presencia policial emprendieron la fuga en ese auto Kía rojo y en el óvalo Hábitat, en la zona de la captura, arrojaron las placas falsas al pavimento. Los varones sospechosos fueron reducidos y enmarrocados; quedaron tendidos en el suelo hasta la llegada de refuerzo policial.

En el registro personal se halló un celular marca Redmi a cada uno de los intervenidos. En el registro vehicular se encontró dos celulares más, de las marcas Iphone y Samsung; una llave para gata tipo L y una tijera de podar, especies que junto a las placas falsas y el vehículo Z6S-533 fueron incautados.

Llegan más policías

Hasta la zona se convocó al personal del Departamento de Protección Vehicular (Deprove) para un peritaje y se concluyó que la placa Z6S-533 del auto Kía rojo era original; ese vehículo está registrado en la Sunarp a nombre de Limbert Aranibar Cerpa.

Con antecedentes por delitos

En noviembre del 2021 René Luque Gonzáles fue atrapado en Juliaca (Puno) por robo en banda en una casa de la urbanización Néstor Cáceres, luego castigado, desnudado y paseado por los vecinos; mientras Jhosemy Chacón Castillo tiene intervenciones en Arequipa, además de dos ingresos al penal de Socabaya por tráfico de droga y receptación agravada.