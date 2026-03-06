Dos personas fueron intervenidas la noche de ayer por agentes del Grupo Terna como presuntos integrantes de la banda criminal “Los temibles de Boca” por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada de artículos robados en casas de playa en el centro poblado Boca del Río. Fueron detenidos Eloy Santos Mamani Peralta (37) y Karen Massiel Sosa Callo (30), quiénes posteriormente fueron puestos a disposición de la sección Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) por disposición del fiscal Juan Ticona Málaga para profundizar las investigaciones.

Agraviado avisa

Según agentes del Grupo Terna, pasado las 18:30 horas patrullaban por la calle Miraflores del Cercado, a inmediaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) y se les acercó un ciudadano solicitando apoyo, quién indicó que había visto a un hombre y una mujer dentro de un vehículo marca Nissan color gris de placa Z1C-057 donde estaría un parlante marca JBL modelo Charge 5 de su propiedad y que le fue robado de su vivienda en la asociación Paraíso del Río s/n en el poblado Boca del Río junto a otros bienes como un televisor, un dron, una PlayStation 4, una cámara digital y balones de gas, según dejó constancia en una denuncia policial que hizo.

Intervienen a pareja

Ante esa denuncia, los policías del Grupo Terna procedieron con la intervención del auto Z1C-057 donde estaban los sospechosos Eloy Santos Mamani que poseía un celular marca Honor color negro y Karen Sosa Callo que tenía un celular iPhone color negro. Esa intervención policial se efectuó a solicitud de Jorge Q.T. (38) como víctima de la delincuencia.

Artículos y documentos

Después se hizo un registro vehicular al auto Z1C-057, incautándose un minicomponente (equipo de sonido) marca Panasonic, una caja de taladro percutor eléctrico marca Crown color beige con serie N° 24051301920, un taladro percutor inalámbrico color verde marca Bosch con N° 905000891, un multímetro digital profesional marca Truper modelo MUT-105, una barreta acondicionada tipo fierro, tres gorros de diferentes marcas.

Asimismo, se halló tres licencias de conducir a nombre de Carlos Alberto Mendoza Mamani, Eleuterio Incacutipa Incacutipa y Fulgencio Correa Loayza; un casquete color blanco con inscripción Taxi MI 22707, una caja de tapa de ruedas universal 13” de cuatro unidades, un parlante color plomo marca Tomate, un celular color púrpura marca Honor X5B con IMEI 359215094690006, un celular negro Redmi Note14 Pro con IMEI 863541077102407 y otras herramientas, todo valorizado en S/ 40 mil aproximadamente.

Con antecedentes por robo

Según policías interventores, mediante el sistema policial conocieron que Eloy Mamani Peralta cuenta con antecedentes por el delito de robo agravado a viviendas en el año 2017, por lo que por disposición del representante del Ministerio Público sigue siendo investigado en el Depincri. A esa sede policial ubicado en la excomisaría 24 de Junio en el distrito Gregorio Albarracín pueden acudir ciudadanos afectados por la delincuencia y poder reconocer sus bienes.