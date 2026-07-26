Dos varones, presuntos integrantes de la banda “Los malditos de La Natividad”, fueron intervenidos la madrugada tras sustraer una maquinaria para la construcción civil, por policías que realizaban un operativo “Amanecer seguro” en la ciudad de Tacna.

Se trata de Augusto Claudio Capaquera Pilco (57) y Rubén Darío Curo Llanqui (50), quienes fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia para ser investigados por presunto delito de hurto agravado.

Robo de madrugada

Según la Policía, a las 4:30 horas policías a bordo de un patrullero rondaban por la calle Basadre y Forero, a la altura del pasaje 7 Vueltas, y vieron a los dos hombres sospechosos que empujaban una mezcladora de concreto (tipo trompo), a quienes se consultó sobre la procedencia de esa máquina y no supieron dar una explicación coherente.

Luego a la zona llegó el poblador Keny U.C. (47) y alertó que la mezcladora era de su propiedad y que estaba afuera de su vivienda en la avenida Jorge Basadre Grohmann N° 1930, de donde había sido hurtada por los dos facinerosos.