Serias irregularidades en el procedimiento de licitación pública en el Municipio de La Yarada Los Palos, detectó el Órgano de Control Institucional de la MPT, adscrita a la Contraloría General de la República.

Así lo detalla en el Informe de Control Específico Nº 042-2023-2-0472-SCE, servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad en la Municipalidad Distrital La Yarada Los Palos, cuando era alcalde Jorge Gutiérrez Mamani.

Licitación de Puente Hospicio

La auditoría fue realizada al procedimiento de selección de la Licitación Pública 01-2021, para la contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento del puente Hospicio en la ruta TA-644 estación La Yarada. El análisis fue realizado al periodo comprendido entre el 26 de marzo al 10 de junio del 2021.

De acuerdo al Órgano de Control Institucional, se advierte que no se había admitido una oferta que cumplía con los requisitos establecidos en las bases de la licitación pública, lo que limitó a la comuna a acceder a una mejor oferta económica, menor en 186 699 soles, lo cual afectó el normal desarrollo del procedimiento de selección.

Obra de S/ 1.8 millones

En el año 2021 la Municipalidad de la Yarada Los Palos convocó la licitación pública para contratar la ejecución de la obra Mejoramiento del puente Hospicio en la ruta TA-644 estación La Yarada, por un valor referencial de 1 866 991 soles.

El comité de selección a cargo no admitió la oferta del postor Wendel Esquivel Caballero señalando que “el postor no acredita personal técnico solicitado en el numeral 13 de obligaciones del contratista, términos de referencia”. Dicha postura es contraria a lo establecido en la normativa de contrataciones, que establece que la acreditación de los requisitos de calificación relacionados a las calificaciones del plantel profesional clave se realizará “para la suscripción del contrato”, correspondiendo que estos deben ser verificados “por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato y no por el comité de selección”.

Jorge Gutiérrez Mamani era alcalde de La Yarada Los Palos cuando se produjeron los hechos. (Foto: Difusión)

Diferentes varas

Adicionalmente se advierte que el comité de selección admitió la oferta del postor Consorcio Prisma siendo que esta tampoco contiene documentación alguna que acredite los requisitos del plantel profesional clave (formación académica y experiencia).

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Familia cayó a barranco de 500 metros al despistarse auto colectivo

Esta actuación impidió que se evalúe y califique la oferta del postor Wendel Esquivel Caballero, siendo que su oferta sí cumplía los requisitos establecidos para el procedimiento de selección y más aún debió otorgársele la buena pro. Se ocasionó que el otorgamiento de la buena pro se adjudique a favor del postor Consorcio Prisma pese a que era 186 699 soles mayor con respecto a la oferta de Wendel Esquivel Caballero.

Miembros del comité

El 10 de junio del 2021 el gerente municipal y representantes del Consorcio Prisma suscribieron el Contrato 009-2021 para la ejecución de la obra por un plazo de 120 días calendario.

En el informe se señala a las personas comprendidas en la irregularidad, se menciona a Daniel Alave Contreras, presidente titular del comité; Elba Ordóñez Mamani, primer miembro titular del dicho comité; y Mario Rondón Romero, segundo miembro suplente del comité.