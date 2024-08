Serios cuestionamientos que deben responderse en los próximos días se han presentado en las elecciones generales del consejo directivo de la Asociación de la Junta de Usuarios de la Zona Franca de Tacna (AJU Zotac), a realizarse el 18 de agosto.

MIRA ESTO | Violencia contra la mujer: A golpes desfiguran a artista Isaura de los Andes

El 2 de agosto el comerciante Marco Platero Ramos de la Feria 28 de Julio presentó una tacha contra la lista que encabeza Ernesto Saluca Paucara, la cual es integrada también por el candidato a fiscal Néstor Mollinedo Chayña y como candidato a delegado del comité de administración de la Zofratacna Isaac Chili Quispe.

Presentan tacha contra candidato a presidente

Según Platero, el Artículo 42 del estatuto de la institución señala que el consejo directivo está integrado por 10 personas y el artículo 42 indica que quienes postulen a los cargos de directivos no deben tener deudas ante la asociación.

Asegura que Isaac Chili Quispe no presentó su informe económico a la asamblea de presidentes y delegados al término de su gestión en el 2022. Señala también que el actual candidato a presidente de la Aju Zotac Ernesto Salluca y Néstor también está involucrado en esta omisión porque eran parte de ese consejo directivo 2020 – 2022.

Acusan que no presentó certificado de antecedentes penales

Añade que el actual candidato a presidente no ha presentado el certificado de antecedentes penales, requisito indispensable como manda el Artículo 17 inciso A del reglamento de elecciones. Según apuntaron hasta ahora el comité electoral encabezado por Alfredo Arrazola Rondón no se pronuncia sobre este pedido de tacha pese a haber transcurrido más de seis días. Deslizaron que los integrantes del comité electoral, Alfredo Arrazola y Sonia Quille “apoyan a los eternos dirigentes que rotan sus cargos desde el presidente de la Zofratacna Efraín Mamani.

Platero emplazó al presidente del comité electoral a cumplir sus funciones recordándole que él no está obligado a formular la tacha ya que el comité electoral debe actuar de oficio, caso contrario serían pasibles de sanciones por crear problemas ya que pueden impugnar los resultados. “Que sean unas elecciones limpias ya que la sociedad está muy cansada de este tipo de casos en querer aferrarse de los cargos desde hace más de 20 años”, reclamó.

Expresidente Chili Quispe hace su descargo

Correo se comunicó con el expresidente de la AJU Zotac Isaac Chili Quispe, quien respondió que Platero Ramos está desfasado. “Yo no tengo la culpa de que no esté informado, al entregar yo el cargo hice mi informe económico por escrito y lo entregué al actual presidente Luis Chino Vargas y a su tesorera”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR | Silla multifuncional para personas con discapacidad gana hackathon en robótica

Deploró a Platero Ramos recordando que fue presidente del comité electoral y no rindió cuentas del dinero que se le entregó para realizar las elecciones. “Al comité electoral le dieron un dinero y él como presidente no rindió el informe económico hasta ahora, no tiene autoridad moral”, se quejó. Respecto a que el candidato a presidente Ernesto Salluca no ha presentado su certificado de antecedentes penales, dijo que eso ya está en trámite y lo presentará a la brevedad.

Elecciones serán el domingo 18 de agosto

De acuerdo al cronograma de elecciones, este 10 y 11 de agosto debe realizarse la publicación de listas oficiales; el 18 el sufragio en las mesas instaladas en todos los sectores. “Hay 10,000 comerciantes afiliados a la AJU Zotac, sin embargo solo habrían unos 800 a 1000 empadronados debido a la dejadez de los delegados como Platero (delegado de la Feria 28 de Julio)”, aseguró Isaac Chili.