El alcalde de Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca (48) y el comerciante José Luis Colque Torres (42 ) fueron detenidos ayer por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en forma agravada, tras un incidente en el denominado Sector 7 de ese distrito, en la cima del cerro Intiorko, donde la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna (GRT) representada por Maritza Rospigliosi Vásquez efectuaba una diligencia extrajudicial de terreno con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En ese lugar, a inmediaciones de las antenas de empresas de comunicación, el personal del GRT procedía a limpiar un terreno con el uso de maquinaria pesada y se congregaron varias personas de asociaciones de viviendas cercanas para impedir esa diligencia aduciendo que se estaba destruyendo plantaciones que serían para un proyecto municipal de parque ecológico, entre ellos estaba Cutipa que fue registrado en videos cuando arremetía contra policías.

Uso de violencia

Durante el intercambio de empujones y golpes, el jefe de la comisaría Alto de la Alianza, mayor PNP José Begazo Tito, también fue víctima de agresión y fue sindicado como autor José Colque Torres. El oficial fue sometido a un examen médico legal y se constató sus lesiones recientes, luego el Ministerio Público anunció que se había iniciado una investigación por la agresión al comisario.

versiones. El jefe policial de Tacna, general PNP Herbert Luna Velarde, indicó que la PNP brindó apoyo a una diligencia de recuperación de predio de más de 32 mil metros cuadrados del Estado a solicitud de la procuradora del GRT, en un momento se presentó el alcalde Cutipa y se puso al frente de un cargador frontal para oponerse a la diligencia. “Se ha opuesto a la diligencia del GRT, al respecto hay una orden de operaciones que se hizo a mérito de un expediente... La Procuraduría defendiendo los intereses del Estado ha solicitado la intervención de la PNP. Sorprende la presencia del alcalde en el lugar, se le investiga por impedir el ejercicio de la función policial...” señaló Luna.

Defienden franja verde

El abogado Víctor Urdanivia, secretario general de la comuna Alto de la Alianza, dijo que el alcalde Demetrio Cutipa solo quiso impedir que una maquinaria derribe los árboles en la zona tras ser llamado por los vecinos, ya que esa arborización es un pulmón para los lugareños. Considera que el desalojo se habría hecho sin motivo alguno porque en ese lugar no hay invasores y sospecha que el terreno sería para darlo en cesión de uso o presunto alquiler a una asociación y que a futuro podría ser una posible venta.