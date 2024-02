Cinco policías han sido intervenidos esta madrugada durante un mega operativo ejecutado la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) por orden judicial contra la organización criminal “Los pulpos de Gregorio Albarracín”.

Organización criminal

Según las investigaciones que se maneja, la organización criminal está integrada por efectivos de la PNP, quienes habrían solicitado presuntamente entre 3 mil a 6 mil soles a conductores en estado de ebriedad para no imponerle la papeleta de infracción al Reglamento General de Tránsito (RNT) para no internar su vehículo en el depósito oficial, así como no retener la licencia de conducir, cometiendo así delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado peruano.

Cinco detenidos

Hasta el momento se ha efectuado la detención preliminar de cinco policías (cuatro en Tacna y uno en Puno). La orden judicial es para realizar el allanamiento de 18 inmuebles, entre los que están dependencias policiales, viviendas de policías y de civiles implicados en la comisión del delito.

Mega operativo

El mega operativo cuenta con la participaron de 25 fiscales y 125 policías de diferentes unidades de la PNP. La orden judicial del Juzgado de Investigación Preparatoria de Gregorio Albarracín se dio para allanamientos con descerraje de inmuebles, incautación de bienes y detención preliminar de seis personas por siete días.

Fiscales y policías iniciaron las diligencias contra "Los Pulpos" a las 2 de la madrugada

Personal de Dircocor

Los intervenidos y especies incautadas en los allanamientos vienen siendo trasladados a la comisaria de Ciudad Nueva, donde el personal de la Dircocor efectuará las diligencias e investigaciones de ley por espacio de siete días.

Colaborador eficaz

Se supo que la investigación fue iniciada meses atrás, las últimas diligencias con detenciones a raíz de la información que ha brindado un postulante a colaborador eficaz del caso “Los pulpos de Albarracín”.