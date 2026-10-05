La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en alianza con el Ministerio de Salud (MINSA) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), lanzó la campaña nacional “Contigo en tu salud”, orientada a fortalecer el acceso a los servicios públicos de salud mediante información clara, confiable y útil para la población.

La campaña tiene alcance en Lima, Callao, Tumbes, Trujillo y Tacna, y busca llegar a más de 29 000 venezolanos residentes en Perú, así como a otros grupos.

Estudio con residentes venezolanos

La iniciativa se sustenta en una investigación de mayo de 2026 por la OPS, incluyendo una encuesta a 400 hombres y mujeres venezolanos residentes en las cinco regiones priorizadas. El estudio identificó que el 53.8% no cuenta con seguro de salud, el 58.8% desconoce que puede recibir atención médica aun sin estar afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 45% no sabe dónde acudir para presentar denuncias ante situaciones de maltrato o discriminación.

La campaña “Contigo en tu salud” difundirá información sobre los servicios gratuitos disponibles en el sistema público, los pasos para la afiliación al SIS, la atención en casos de emergencia y los mecanismos vigentes de orientación, quejas y reclamos.

Fortalecen canales de comunicación

Asimismo, promoverá el uso de canales oficiales, como la línea gratuita 113 del MINSA, y facilitará información sobre los establecimientos de salud más cercanos.

La campaña también contempla acciones dirigidas a personal de salud, líderes comunitarios y periodistas, con el propósito de fortalecer el acceso a información verificada y promover una atención centrada en el respeto, la inclusión y el buen trato.