Como un “linchamiento político” calificó el exgobernador regional de Tacna Juan Tonconi Quispe la sentencia emitida por el Poder Judicial de ocho años de pena privativa de la libertad por presunto peculado doloso agravado.

Dijo que es la primera vez en que se sanciona a un ciudadano en este tipo de casos, aún cuando la Constitución Política del Perú avala que uno puede ejercer en dos instituciones del Estado siempre y cuando uno de ellos sea la docencia.

Aún tiene enemigos

Aseguró que todavía tiene muchos enemigos porque no ha descartado volver al escenario político. Según la ex autoridad regional solo habría cometido una falta administrativa y por ende debió seguirse ese procedimiento más no el delito de peculado doloso agravado tal como lo ha considerado el Ministerio Público.

“Ese cruce de dos horas no es un delito penal”, manifestó Tonconi al tiempo de recordar que cumplió sus metas en la municipalidad de Gregorio Albarracín así como su carga en la Universidad Nacional Jorge Basadre.

Apelará la sentencia

Confirmó que presentará la apelación a la resolución emitida por el juez Pepe Alvarado ya que cree en la justicia.

La tarde del 30 de enero Juan Tonconi Quispe fue sentenciado a, además de ocho años de cárcel, al pago de una reparación civil de 119,086 soles por supuestamente laborar a tiempo completo como docente de la Universidad Jorge Basadre y subgerente de la Unidad Formuladora de Proyectos en la municipalidad de Gregorio Albarracín.

La sentencia, según explicó el juez, se hará efectiva una vez que sea consentida, es decir que las instancias superiores la confirmen y/o no haya más apelaciones.

Otro sentenciado

Junto a Tonconi fue sentenciado el exsubgerente de Recursos Humanos Luis Jiménez Quiroz a ocho años de cárcel y al pago de una reparación civil de 70,896 soles por el perjuicio generado al Estado. Se le atañe no haber verificado que Tonconi era un docente a tiempo completo y por ende no podía laborar en los mismos horarios en otra entidad pública.

Los cuestionamientos a Tonconi se iniciaron en el 2018 durante la campaña electoral aún así fue elegido con la mayoría de los votos de la población de Tacna.