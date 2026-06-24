En sesión extraordinaria el concejo distrital de La Yarada Los Palos aprobó la suspensión temporal del cargo de alcalde de Samuel Cueva Huisa al encontrarse detenido por los delitos de tocamientos indebidos y agresión en contra Katherine Aquise Castillo en una fiesta por el Día del Padre.

Por unanimidad los regidores votaron por la suspensión del burgomaestre y su cargo será asumido de forma temporal por el primer regidor de la comuna, Guillermo Fernando Aranda Hurtado.

“Debe responder”

La decisión se ampara en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), el cual establece la suspensión ante un mandato de detención ya que se debe continuar con la estabilidad administrativa de la municipalidad.

El alcalde encargado enfatizó que los servicios y proyectos de la municipalidad deben continuar. “Somos una institución que está al servicio del pueblo y tenemos que seguir funcionando. Las acciones y los proyectos continúan, el trabajo no se detiene», declaró Aranda, señalando además que el suspendido alcalde es mayor de edad y debe responder de forma individual ante la justicia por los hechos que se le imputan”, comentó en entrevista a Radio Uno.

Detenido en carceleta

Cueva se encuentra en la carceleta de la Unidad de Flagrancia tras ser denunciado por una animadora de eventos durante el fin de semana. La Fiscalía amplió su detención por siete días para realizar diligencias como tomar declaraciones, entrevistas en cámara Gesell y visualización de videos.

A la víctima Katherine Aquise le dieron 12 días de incapacidad médico legal tras la agresión sufrida presuntamente a manos del alcalde Cueva y la acompañante de este, Sandra Huanacune.