El destino de los próximos cuatro años será decido hoy, domingo 4 de octubre, en las ánforas por los 304,648 electores de Tacna que deben acudir a los 123 locales de votación asignados para participar en las elecciones regionales y municipales 2026.

Para el proceso electoral se han instalado 1,034 mesas de sufragio distribuidas en 28 distritos y diez centros poblados, el material electoral fue desplegado el 2 y 3 de octubre por el personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna con resguardo de la Policía y bajo la fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) Tacna y la Contraloría.

Son 304 648 los electores en Tacna

Son 152,721 mujeres y 151,929 varones los habilitados en el padrón electoral para acudir a votar, incluidos las personas que hasta hoy cumplen 18 años de edad. Han sido elegidos 9,306 miembros de mesa entre titulares y suplentes, siendo capacitados y recogieron su credencial un 57%, informó el jefe de la ODPE Tacna Javier Rodrigo Adco.

Informó que por las condiciones climáticas que dañaron ambientes del colegio Fe y Alegría N° 40 se reubicaron 14 mesas de sufragio al colegio Modesto Basadre en donde ahora van a emitir su voto 9 mil electores en 30 mesas instaladas.

Multa de S/ 275 para miembros de mesa

Los miembros de mesa omisos deberán pagar una multa de S/ 275 equivalente a 5% de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), si adicional no acude a votar como elector puede recibir una multa adicional de S/ 110 para quienes residan en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), S/ 55 para distritos pobres (1% UIT) y S/ 27.50 para distritos de extrema pobreza (0.5 UIT).

El jefe de la ODPE Tacna informó que el local de votación con más mesas de sufragio y electores es el colegio Luis Alberto Sánchez (Gregorio Albarracín) con 32 mesas y 9,600 electores, mientras la que menos votantes tiene es el colegio fiscalizado de Toquepala (Ilabaya) con una mesa y 109 electores.