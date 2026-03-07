El alcalde de la Municipalidad Distrital de Cairani, Richard Norman Flores Gutiérrez, fue intervenido la noche de ayer por presunto delito de peligro común (conducción de vehículo en presunto estado de ebriedad), luego quedó detenido por presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, tras negarse a ser sometido al examen de dosaje etílico.

Por escandaloso

La intervención policial fue realizada a las 23:15 horas por agentes de Radiopatrulla entre las calles Blondell y Francisco Laso, a un costado de la Catedral de Tacna y en el Centro Cívico, tras protagonizar un escándalo que fue advertido por varios transeúntes, unos registraron con sus celulares el bochornoso acto y otros alertaron a una patrulla policial que pasaba por la zona.

PNP lo identifica

Según policías interventores, efectuaban patrullaje motorizado por el Centro Cívico de Tacna y transeúntes les avisaron sobre la presencia de una persona conduciendo su vehículo de placa Z5U-507 en aparente estado de ebriedad. El automóvil marca Suzuki modelo Ciaz color gris fue interceptado entre Blondell y Laso, cuyo conductor fue identificado como Richard Norman Flores Gutiérrez (43), abogado, a quién dijeron le iban a realizar el test de Hogan pero se negó, por lo que dos agentes hicieron un acta de apreciación indicando que la persona intervenida se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Se niega a dosaje

Después, Flores Gutiérrez y el auto Z5U-507 fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia donde se realizaría la investigación por el presunto delito de peligro común, pero ya en la madrugada de hoy, en momentos de ser llevado a la Sanidad PNP para ser sometido al examen de dosaje etílico, volvió a negarse ante la autoridad e incurriendo en el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

Vehículo Z5U-507 intervenido con conductor con evidencias de ebriedad

Comunican a fiscal

Del hecho se comunicó al fiscal de turno Emil Quispe De la Sota, quien dispuso la detención preliminar de Richard Flores Gutiérrez por los presuntos delitos de peligro común y desobediencia a la autoridad.

Prueba fílmica

Hay que indicar que un ciudadano registró con su celular al alcalde de Cairani cuando desde su auto Z5U-507 insultaba y seguía por la calle Blondell a dos jóvenes mujeres que previamente se habrían bajado del vehículo para retirarse caminando; también, en un momento el vehículo de Flores por poco choca con un taxi.

Richard Flores Gutiérrez continúa detenido hasta el momento.