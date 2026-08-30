El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, ofreció gestionar una serie de medidas en el corto plazo para mejorar la operatividad del Hospital Hipólito Unanue de Tacna (HHUT), tras visitar dicho nosocomio este sábado, según informó en una nota de prensa el nosocomio.

La primera de estas medidas será gestionar la aprobación de plazas CAS ante el Ministerio de Economía para reducir la gran brecha de personal que el hospital atraviesa. En segundo término, gestionará la viabilidad para la habilitación de cerca de 2 millones de soles, que permitirán financiar servicios prioritarios para la atención de pacientes.

Pago de deuda de la PNP

El titular de salud se comprometió también a gestionar con su par del Ministerio del Interior el pago total de la deuda que la Policía Nacional del Perú tiene con el hospital, a través su Fondo de Aseguramiento en Salud (SaludPol), por más de un millón de soles. Finalmente, Dyer Fernández señaló que gestionará el incremento del presupuesto que el hospital recibe del Seguro Integral de Salud (SIS), ya que este es mucho menor a las necesidades que registran actualmente, debido al gran número de pacientes que atienden.

Todos estos ofrecimientos fueron hechos por el ministro de Salud, luego de que el director ejecutivo del HHUT, Eddy Vicente Choque, junto a sus funcionarios, expusiera las principales necesidades que el hospital atraviesa, así como las múltiples acciones que el Gobierno Regional viene ejecutando para mejorar su capacidad operativa.

Mejoras expuestas al ministro

Durante su recorrido por el Hospital Regional, su director ejecutivo, Eddy Vicente Choque, informó al ministro de Salud la implementación del sistema Risk Pack, que permite que los médicos visualicen las imágenes de radiografías y ecografías en sus computadoras, evitando imprimirlas, y la implementación de la historia clínica electrónica, que ya tiene un avance del 90% y que agilizará considerablemente los tiempos de atención, lo que fue saludado por el representante del Ejecutivo.

También se le expuso a Dyer Fernández el cambio de matriz energética que se concretó en el hospital en mayo de este año, de petróleo a gas natural, que permitirá ahorrar más de un millón de soles al año y que está mejorando varios procesos vinculados directamente a la prestación de servicios de salud.

Nuevo hospital

El ministro Dyer, cumpliendo el compromiso de la presidenta Keiko Fujimori, quien manifestó en su estadía en Tacna que viabilizará la culminación del nuevo hospital, visitó la obra paralizada y señaló que su cartera apoya la buena pro para la elaboración del expediente de saldo de obra, el cual determinará si es viable o no continuar construyendo sobre la estructura actual.

El Gobierno Regional otorgó la buena pro al Consorcio Salud Hipólito Unanue para la consultoría destinada a la actualización y reformulación del expediente técnico del saldo de obra, por un monto de S/ 8 855 761.73 y con un plazo de 360 días calendario.

Visita a servicios

El ministro de salud recorrió gran parte del hospital. Primero visitó el área de Admisión, donde verificó el estado de las historias clínicas físicas, y luego acudió a la Unidad de Hemodiálisis, donde se le informó sobre la adquisición de máquinas modernas para mejorar la atención de pacientes renales.

Dyer visitó también los servicios de Neonatología y Emergencia y los departamentos de Farmacia, Diagnóstico por Imágenes y Nutrición. Conoció también los avances del IOARR que le permitirá al hospital contar con un nuevo y moderno tomógrafo.