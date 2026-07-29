Una persona de la tercera edad resultó con la salud muy grave tras ser atropellada por un automóvil en el distrito Alto de la Alianza en Tacna y el conductor fue intervenido por el presunto delito de lesiones culposas. La agraviada inicialmente fue trasladada al centro de salud La Esperanza, luego derivada al hospital Hipólito Unanue donde quedó internada.

Según agentes de la comisaría Alto de la Alianza, el atropello ocurrió en la avenida Pinto y fue protagonizado por el vehículo marca Hyundai modelo Accent color plata de matrícula Z5U-627 conducido por Hugo Mamani Estaña (39), siendo la agraviada Bonifacia Cruz Cruz (84).

Traumatismo inter craneal

La adulta mayor transitaba lentamente y luego de ser embestida quedó tendida sobre el pavimento en estado inconsciente; fue trasladada al centro de salud La Esperanza y el médico de turno le diagnosticó “traumatismo inter craneal, herida en cuero cabelludo, hemorragia subdural”, siendo luego referida al nosocomio local.

El conductor del vehículo partícipe del accidente en el examen de dosaje etílico dio negativo a consumo de alcohol y fue detenido para las investigaciones por delito contra la vida el cuerpo y la salud (lesiones culposas).