El exconsejero regional de Tacna Jaime Bautista Aquino recordó que el proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue” solo tenía un avance físico del 40.85% y un avance financiero del 76.77%, al momento de la intervención de la obra por parte del Gobierno Regional de Tacna.

Sin embargo, se logró pagar el 100% a la empresa supervisora Consorcio Hospital Tacna, pese a no culminarse la obra. Es decir le pagaron S/ 15′372,761, lo que constituye un perjuicio para los intereses de Tacna.

Optaron por hospital en Viñani

Asimismo, al no concluirse oportunamente la construcción del hospital, la gestión de Juan Tonconi Quispe optó por el IOAAR: Construcción de la Sala de Hospitalización, Adquisición de Equipos en el EE.SS. del Hospital Unanue de Tacna, el famoso “Hospital de Cartón del Cono Sur”, donde se ha invertido S/44′563,373.

Del mismo modo la gestión de Omar Jiménez ni de Juan Tonconi lograron cobrar las penalidades que determinó la empresa supervisora Consorcio Hospital Tacna al 22 de mayo del 2016 y que ascendía a S/2′218,090, a pesar que fue comunicado formalmente al GRT.

Perjuicio con la Adenda 6

Otro perjuicio causado al GRT es el pago no previsto al contratista con la Adenda No. 6, contenida en el informe de control especifico de la Contraloría No. 4231-2022-CG/GRTA-SCE y que asciende a S/ 22′036,484.

Respecto al perjuicio indirecto se encuentra contenida en el expediente de pre liquidación de obra, donde se ha determinado que para culminar la obra del hospital se necesita un presupuesto de S/ 329′541,776, lo cual es ilógico, pues es una obra que debió terminarse con S/ 279′291,101, según el Contrato 053-2015-GRT de junio del año 2018.