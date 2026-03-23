Una persona de la tercera edad resultó herida al ser atropellada por un vehículo cuando transitaba por las calles del distrito Gregorio Albarracín. El accidente se produjo a las 15 h de ayer domingo cuando Gilberto Prado Orosco (86)se encontraba circulando por la avenida La Cultura.

En ese momento cruzó el vehículo furgón marca Renault modelo Master color blanco de placa D3M-959, conducida por Freddy Chipana Mamani (31). El vehículo impactó al anciano haciendo que cayera al pavimento y producto del accidente sufrió heridas en la cabeza y una hemorragia.

No esperaron ambulancia

Hasta el lugar se apersonaron serenos que exhortaron al conductor y a los tripulantes a esperar la llegada de la ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), sin embargo estos hicieron caso omiso, levantaron al octogenario y lo llevaron al centro de salud San Francisco.

En el establecimiento médico el anciano fue atendido por el doctor Luis Charca Aguilar. Sumamente preocupada llegó hasta el establecimiento la hija del agraviado identificada como Ilia Prado Untiveros 58. Policías de la comisaría de Gregorio Albarracín a bordo del patrullero EPG-846 llegaron hasta el centro de salud para iniciar las diligencias y ahondar las investigaciones.