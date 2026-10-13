El Poder Judicial declaró fundado el pedido para que Modesto Zea Limache(44) sea enjuiciado en un proceso inmediato y se aceptó el pedido de prisión preventiva por cuatro meses.

El varón se encuentra implicado en el robo en banda de 18 000 soles a una pareja de criadores de porcino en la asociación San Antonio.

Cámaras captaron atraco

Las cámaras de seguridad captaron como hasta el lugar ingresan cinco varones encapuchados y con armas en mano reducen a los integrantes de la familia, incluido un menor de edad. Luego de rebuscar los despojan de la suma mencionada.

Al huir efectuaron disparos al aire para amedrentar a sus víctimas así como a los vecinos que empezaban a reaccionar al notar el atraco.

Tiene ingresos al penal

La captura se produjo gracias a labores de Inteligencia quedando identificado Zea Limache conocido con el alias de “Cholo Zea”, quien tiene ingresos al penal de Pocollay.

Para su detención los agentes del Departamento de Investigación Criminal y dos fiscales acudieron hasta el sector de Alto Tacna en la cima del cerro Intiorko donde allanaron una vivienda.

Todavía las autoridades se encuentran en la búsqueda de los otros cuadros delincuentes que amenazaron y golpearon a la familia para llevarse los 18 000 soles y otros objetos de valor.