Padres de la Institución Educativa Inicial Nº 337 Capitán Samuel Alcázar protestaron en contra del Gobierno Regional de Tacna (GRT) por no haber sido considerados para trabajar en la obra de construcción de dicho plantel ubicado en Alto de la Alianza.

La presidenta de la Asociación de Padre de Familia Haydé Aduvire Mayi sostuvo que sus agremiados son personas de escasos recursos económicos y necesitan trabajar para agenciarse este mes de dinero para los gastos de útiles escolares, cuotas y uniformes.

Denuncian cobro de cupos

La obra es de 2′810,263 soles y en un inicio contratará a 20 obreros, pero no existe un solo padre que haya si convocado. Solo les dijeron que presenten su documento al GRT, lo han hecho pero no obtiene respuesta. Han amenazado con tomar la obra hoy miércoles si no los convocan.

Denunciaron que les dijeron que pueden ingresar a trabajar mediante algún sindicato de obreros de al región, pero dijeron que estos les han querido cobrar un cupo de 300 soles para ingresar.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la Región Tacna Alex Pacci Reynoso negó que su gremio cobre cupos en esta obra, ya que es otro “seudosindicato” de Alto de la Alianza el que se ha apoderado el que está metiendo a sus agremiados.

