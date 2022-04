Padres de la institución educativa emblemática Francisco Antonio de Zela, en Tacna, se quejaron que el primer grado “A” de primaria no cuentan con una docente, ya que constantemente solicita licencias por salud y las niñas solo son atendidas a ratos por la subdirectora y la psicóloga del plantel.

“La Ugel nos dice que la subdirectora debería estar desde que entran las niñas hasta que salen, el colegio FAZ no está cumpliendo con eso porque las niñas están hablando, mi propia hija me dice papa no hay profesora y estoy durmiendo en el salón, solo estamos durmiendo”, se quejó un progenitor, que prefirió mantener su nombre en reserva para evitar represalias.

Niñas son las perjudicadas

Acotó que incluso hay una niña discapacitada que requiere cuidado constante, pero hasta ahora no consiguen una solución por parte de la Ugel ni del director Mauricio Flores Vidal.

Añadió que se han enterado que la profesora que solicita licencia en realidad no estaría conforme con enseñar ese grado y habría intentado cambiarse a otra sección. Al no conseguir ello, es que está extendiendo sus ausencias regresando cada tres días, firmando y solicitando un nuevo permiso.