Alrededor de 80 voluntarios del grupoASEZ WAO se reunieron a las 8:30 h en las laderas del río Seco del distrito Gregorio Albarracín, de Tacna, para participar en una jornada de arborización durante mas de tres horas con el propósito prevenir desbordes de ríos.

La actividad fue coordinada con la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres y la Unidad de Áreas Verdes de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín, las cuales proveyeron a los jóvenes voluntarios de guantes, tierra, compost y plantones.

Labor loable desde hace 14 años en Tacna

Se plantaron unos 150 árboles de vilcas, vilquillas y molles, distribuyéndolos en 1,700 metros a lo largo del río seco, que comprende la Asociación Río Bravo. Se contó con la presencia del congresista Isaac Mita quien elogió la obra que realizan los jóvenes voluntarios.

Ésta no es la primera vez que los jóvenes de ASEZ WAO desarrollan actividades voluntarias en Tacna, desde el 2011 efectúan de manera constante y permanente jornadas de limpieza, arborización, donación de sangre y sensibilización, beneficiando a la población de Tacna. En 2025 continuarán realizando sus labores voluntarias, según se informó.

“Seamos una familia y salvemos al mundo”

El nombre ASEZ WAO por sus siglas en inglés Save the Earth from A to Z, We Are One family significa “Seamos una familia y salvemos al mundo de principio a fin”.

ASEZ WAO es un grupo internacional de servicio voluntario formado por los jóvenes trabajadores de la Iglesia de Dios de 7,500 ciudades en 175 países que planean contribuir a hacer mejoras para la humanidad y la tierra cuidando a vecinos y comunidades con la pasión y la energía positiva de los jóvenes y la participación en actividades de protección ambiental con las autoridades.