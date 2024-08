Agentes del área de Requisitorias de la Policía Judicial de Tacna capturaron esta tarde a Arturo Coyla Navarro (38), un alferado de la festividad en honor a la Virgen de Copacabana que se realiza en Tacna, quién que era buscado por delito de omisión a la asistencia familiar, solicitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay (Apurimac). El varón requisitoriado fue interceptado por policías tras varias horas de seguimiento y vigilancia en la iglesia Virgen de Copacabana del distrito Alto de la Alianza donde se realizó los actos centrales de esa festividad religiosa, siendo hallado en el distrito Ciudad Nueva, en un local donde había convocado a sus invitados.

Intervención policial

Según la PNP, a las 11 horas un grupo de policías inició el operativo “Requisitorias 2024″ y culminó pasado las 16 h con la detención de Arturo Coyla Navarro, natural de Puno, comerciante, cuando éste se hallaba en el salón de eventos La Casita Musical de Tania entre las avenidas El Sol y Los Próceres en el distrito Ciudad Nueva, lugar elegido para departir con las personas devotas de la Virgen que fueron invitadas.

Denuncia madre

De acuerdo a información de policías, una ciudadana vino de Abancay tras enterarse que el padre de su hijo a quién no pasa la manutención hace 17 años y tenía una condena por delito contra la familia (omisión a la asistencia familiar) estaba de alferado de la Virgen de Copacabana, según tarjetas de invitación que había repartido entre sus conocidos.

Dicha mujer mediante su abogado solicitó apoyo policial para interceptar a Arturo Coayla Navarro, quién al parecer habría sido alertado que le estaban buscando y no acudió a la misa central por la Virgen de Copacabana, pero si a la fiesta que él había organizado como alferado.

Vigilancia y seguimiento

“Se hizo un arduo trabajo de inteligencia por parte del personal de la Policia Judicial, se logró ubicar, identificar y detener al ciudadano requisitoriado, cuya situación legal es de sentenciado. Después nos enteramos que esa persona sería regente de las cantinas conocidas como ‘Pichanaki’ y ‘Yacumama’ que tiene problemas con la Municipalidad Provincial de Tacna”, sostuvo un agente.

Por la noche Arturo Coyla fue depositado en la carceleta judicial, a la espera de una orden para ser trasladado a Apurímac.

Cientos de devotos recorrieron las calles d el cono norte con la imagen de la Virgen de Copacabana sacada en procesión

Fiesta religiosa

El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Antonio Cortez Lara, realizó la misa por la Virgen de Copacabana en el cono norte de Tacna. El prelado sostuvo que las costumbres de la población no pueden convertirse en un dogma de fe, con relación a los festejos que no tienen fines religiosos; mientras el alcalde distrital del Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca, dijo que hasta el mediodía de hoy no se presentaron excesos por la venta de licor en la fiesta de la Virgen de Copacabana.