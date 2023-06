Con una jornada memorable trabajadores y excolaboradores del diario Correo de Tacna conmemoraron hoy el 61 aniversario de fundación de este matutino que por más de seis décadas lleva las justas demandas de la población ante las autoridades de turno.

Gracias a la invitación del comandante general de la Tercera Brigada de Caballería, general de brigada Pierre Bustillos Morachimo, el alto honor de izar la bandera de Tacna recayó en el representante de los extrabajadores Justo Sotoperalta Ramos, quien también encendió la lámpara votiva acompañado del director de la institución educativa Modesto Molina.

Desfile en el Centro Cívico

Luego un grupo de los excolaboradores participaron en el desfile por la avenida San Martín ante el aplauso de los asistentes que se dieron cita para esta ceremonia.

En el lugar la señora Nancy Rosales Porras dio unas palabras ante los medios de prensa acerca de lo que significa actualmente ejercer el periodismo en una época de avance vertiginoso de la tecnología.

“Ahora con tantas redes sociales hacer periodismo ya no es lo que era, para cubrir un accidente no solo tenías que ir al lugar donde ocurría sino también a la Policía para recoger qué dice, también donde la familia, al hospital para ver si hubo heridos o no, y a la morgue si es que hubo muertos, se tenía que recurrir a cinco o seis fuentes para escribir la noticia correctamente, limpiamente y transparente sobre todo” subrayó la poeta y periodista.

El exjefe de la Sección de Deportes Justo Sotoperalta Ramos izó la bandera de Tacna. (Foto: Difusión)

Sacrificado pero de muchas satisfacciones

Recordó que ha laborado 30 años en el diario Correo en los cuales caminó tanto y recorrió los pueblos jóvenes de una ciudad no tan poblada como lo es hoy. Su afán por llevar la noticia la trasladó también hasta la zona andina cuando se construyó el túnel Kovire a más de 5,000 metros de altura y al extranjero cuando se desarrolló en Chile un congreso internacional de obispos y arzobispos. “Fue un trabajo muy duro pero de muy lindas experiencias, muy hermosos los reportajes, ver todos estos casos humanos que hemos podido ayudar”, rememoró la educadora.

Rosales Porras relató que fue la primera mujer periodista de Tacna o al menos del diario. No negó que es un trabajo sacrificado pero que también da mucha satisfacciones luego de haber trabajado tantos años en dicha labor. “Correo ha sido mi casa, mi hogar tantos años”, resaltó la maestra hoy jubilada.

En sus diferentes etapas Correo contó con el invaluable apoyo de hombres y mujeres con experiencia y constancia. (Foto: GEC)

Distinción a destacadas damas

Al mediodía los colaboradores y ex colaboradores de la empresa participaron en un almuerzo de confraternidad en el cual se distinguió a la señora Olaya Ovalle Chávez por ser cofundadora del diario Correo de Tacna, así como a Nancy Rosales Porras por ser la primera mujer periodista.

Don Justo Sotoperalta Ramos comunicó que se tiene la intención de formar una directiva para que año a año en los aniversarios del diario se vaya reconociendo por antigüedad a quienes ejercieron la labor periodística en el conocido medio de comunicación.