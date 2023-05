Aunque se mostró tranquilo el regidor provincial de Tacna Roger Solís Palacios acusó ayer al alcalde Pascual Güisa Bravo de estar detrás del pedido de suspensión en su contra para separarlo pese a haber sido elegido de manera popular.

MIRA ESTO | Tacna: Cambian a funcionarios ediles tras evaluación a cuatro meses de gestión

“Yo creo que tiene que seguir su curso normal así como se dio el pedido de vacancia anteriormente, pero creo que todo esto está orquestado desde la alcaldía, creo que eso es muy claro, es muy evidente, creo que la población tiene que sacar sus cuentas”, manifestó.

Pedido presentado por cuatro regidores

Sobre los motivos por los cuales lo querrían fuera del concejo, Solís dijo que hay intereses particulares ya que las personas que han presentado el pedido de suspensión son cuatro regidores.

“Ellos tienen las respuestas, ellos son los que deben responder por qué me quieren separar, es una justificación absurda, dicen que tengo sentencia por agresión a las mujeres algo que no lo considero así, ya se trató el tema en la vacancia”, subrayó la autoridad edil.

‘No escucha recomendaciones del concejo’

Aseguró que una sentencia por un hecho particular ocurrido dentro del seno de su familia, no repercutiría en su labor como autoridad provincial ya que nunca hubo agresión e incluso su misma esposa se rectificó durante el juicio. Incluso en anterior entrevista Solís aseguró que no hubo agresión y que su misma esposa así lo aclaró en el juicio, pero no fue tomado en cuenta.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Más de cuatro horas duró desfile por los 39 años de Alto de la Alianza

“Hay un tema tanto del presidente del concejo o el alcalde, tiene que la obligación de llegar a un consenso con los regidores ya que hoy se encuentra distanciado lamentablemente, no escucha las recomendaciones de parte del concejo municipal”, apuntó el concejal.

No se cumplen las promesas de campaña

Lamentablemente dijo que no se refleja los compromisos realizados en la campaña y que la población lo ha hecho sentir en las encuestas desaprobándolo a tres meses de la gestión.

Entre las promesas incumplidas, declaro que figura la de recuperar la seguridad ciudadana. “Ese es el tema más principal que hoy en día debemos enfocarnos, no solamente el alcalde provincial sino también desde el gobernador hasta los alcaldes distritales, creo que el alcalde provincial tiene la obligación de dirigir y encabezar el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para que pueda erradicarse la delincuencia”, remarcó durante el paseo de la bandera en Alto de la Alianza.