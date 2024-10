Sumamente mortificadas quedaron 11 comerciantes de la feria “La Bajadita”, que funciona en un inmueble ubicado en la vía auxiliar de la avenida Jorge Basadre, 100 metros más abajo del mercadillo Polvos Rosados en la ciudad de Tacna.

Facinerosos ingresaron a las 4:50 h aproximadamente de este domingo y se llevaron las ganancias de la semana de todas ellas, que sumaban alrededor de 15,000 soles.

Se llevaron su capital

Las comerciantes detallaron que desde hace unos años alquilaron una vivienda en cuyo interior habilitaron puestos de venta para expender golosinas y otros productos. Los delincuentes irrumpieron y las dejaron sin su capital de trabajo. Muchas de ellas aun tienen deudas que pagar al banco, según indicó la señora Naty Mamani Zavaleta.

Reclamó que en la zona no había ni una sola cámara de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza. Solo la cámara de un vecino captó el actuar de los delincuentes, pero no sus rostros. Policías de la comisaría Vigil llegaron y luego se convocó a peritos de Criminalística. Lamentablemente no se hallaron huellas por lo que se presume que habrían utilizado guantes.

No se encontraron signos de violencia en las cerraduras, abrieron candado y chapa. (Foto: Referencial)

No hay seguridad en la zona

Las comerciantes señalaron que los serenos y policías municipales solo hacen operativos en la zona para limitar su trabajo por ocupar la vereda, pero no para protegerlas.

Además exigieron que no se amplíe el penal de Challapalca, quejándose de que si llegan más delincuentes al presidio sus cómplices pueden empezar a operar en la región.

Las vendedoras fueron afectadas en diferente medida. A una le robaron alrededor de 5,000 soles y a otra unos 3,000 soles, siendo las sumas individuales más altas que se llevaron los delincuentes.