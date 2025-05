El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Antonio Cortez Lara, sostuvo que es una blasfemia y sacrilegio el uso de la cruz para actividades con bailes y consumo de licor. Por ello instó a los fieles y alferados a respetar la festividad religiosa durante mayo.

El llamado de atención lo efectuó durante la homilía en la misa del Jubileo de las Cruces que estuvo abarrotada de fieles y convocó a más de un centenar de cruces llevadas por devotos y alferados.

Lamenta derroche de dinero

Monseñor Cortez recriminó a los alferados que realizan gastos y derroche de dinero en la ingesta de cerveza para las celebraciones de la Santísima Cruz y reiteró que es ajeno a la fe católica y cristiana. “Eso no puede ser en nombre de la cruz, el señor no quiere eso. No podemos seguir consintiendo (...) es una blasfemia y sacrilegio, no me lleven la cruz a donde se van a emborrachar ustedes”, enfatizó desde el púlpito de la Catedral de Tacna.

Los instó a ser devotos, pero de manera religiosa y que espera que tras bendecir las cruces las calles no sean usadas para el consumo de licor y bailes. “Nadie puede achacar que esta es nuestra cultura, no señor, toda cultura lleva a Dios, por lo tanto, deseo que den un paso adelante”, comentó.

Bendición de las cruces

Cortez Lara dijo que seguirá repitiendo cada año que se respete la fiesta de las cruces y les llamará la atención, volvió advertir que si van a festejar dejen la cruz en los templos o la casa.

Luego de la misa los fieles y alferados formaron filas en el atrio de la Catedral hasta la calle Arequipa para recibir la bendición de las cruces de parte del obispo y del asesor espiritual de la Pastoral de las Cruces, presbítero Orestes Mamani Roque.

Muestras de devoción

Entre los fieles el presidente de la Cruz de Huaynarroque de Juliaca, Hugo Huayhua Ticona, contó que uno de los fieles lo trajo de visita por un año en el 2007, pero se quedó hasta la actualidad por su devoción. La cruz se ubica en la calle Canadá en el distrito Alto de la Alianza.

Por su parte, el devoto Gerardo Canazas dijo que en su familia veneran la Cruz del Pago Aimara, de la calle Talara, hace 40 años, la cual debe ser respetada y celebrada en oración.