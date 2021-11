El gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Sama, Néstor Pari Gonzales, anunció que la nueva gestión inició los trámites para obtener la administración del Centro Poblado Boca del Río.

MIRA AQUÍ: Caen venezolanos con mochilas de droga que iban a llevar a Chile por la pampa

El funcionario indicó que están reuniendo información para tomar decisiones legales que dice no interfieran en el ornato, limpieza y funcionamiento del balneario. “Hemos encontrado desorganización absoluta a todo punto que la soberanía de Boca del Río lo ve el municipio del Centro Poblado, no me parece correcto”, pronunció.

Impuestos le corresponden a Sama

Añadió que para la gestión del alcalde Carlos Alberto Vicente Alférez legalmente la administración del balneario la debe hacer el municipio distrital porque tiene que cobrar los arbitrios, las licencias de construcción y todo lo que corresponde porque está en su jurisdicción.

“Es como que la MPT coloca un centro poblado en Alto de la Alianza y le cobra los impuestos que son de ese distrito, eso es lo que está pasando en Boca del Río”, dio como ejemplo.

Pari dijo que ya darán a conocer la medida para sentar legalmente su posición. Vicente asumió como alcalde el 27 de octubre tras la revocatoria de Milton Juárez.