Con la participación de 25 stands de empresas productoras de aceituna y aceite de oliva este 18 y 19 de setiembre se desarrollará el IV Salón de la aceituna y aceite de oliva peruano 2026.
La actividad que se efectuará en el DM Hoteles Tacna es organizada por la Asociación de Procesadores y Exportadores de aceituna y aceite de oliva del Perú - Pro Olivo.
Una de las importantes novedades de este año será la presentación y evaluación sensorial de aceites de oliva extra virgen de Brasil, a cargo de un catador internacional también de dicho país.
Buscan dar a conocer calidad del olivo
Se tendrá además la presentación de chocolates con sal de maras del Cusco y aceitesde oliva, empanadas con aceituna, helados y cheesdecake con aceite de oliva, óleo coctelería, entre otros.
Los organizadores anunciaron que habrá un delicioso y cooking &bar show con prestigiosos chefs y bartenders de Tacna así como catas de aceitunas y catas de aceite de oliva.
El evento busca reunir a productores, empresarios, especialistas y todos los amantes del sector olivícola en un espacio de conocimiento, innovación e intercambio de experiencias para apoyar al olivicultor de Tacna y el Perú dando a conocer la calidad de sus productos y derivados.