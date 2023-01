Agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Región Policial de Tacna se vieron afectados en su salud por una intoxicación con alimentos que recibieron de parte de la concesionaria en el local del Escuadrón PNP ubicado en la avenida Bolognesi esquina con calle Basadre y Forero.

Se conoció que de un total de 90 policías, 35 tuvieron que buscar asistencia médica y varios de ellos acudieron a la Sanidad PNP de la calle Blondell, donde tras ser examinados pasaron a áreas de reposo con medicamentos para una desintoxicación del cuerpo.

Hacinados desde inicio del paro

Policías afectados en la salud dijeron que desde el anuncio de un paro indefinido en el país (4 de enero) acantonaron en el Escuadrón PNP a un total de 90 policías de la USE, entre ellos a los que cumplen funciones de reprimir los disturbios, también replegaron del litoral tacneño a agentes de la sección Salvamento Acuático para que apoyen en una operación de represión a manifestantes o protestantes.

“Somos 90 los policías de la USE que todos los días debemos cumplir el servicio en prevención al paro, estamos pernoctando hacinados en la sede policial e imagínate como estamos afrontando el calor y carencia de los servicios básicos. No hay camas suficientes, los baños han colapsado, no hay agua en las duchas”, dijo un quejoso.

Personal de la sanidad atiende a los policías intoxicados que forman una cola. (Foto: Difusión)

Recibieron comida de concesionaria

Otro refirió que la comida recibida el viernes 6 por parte de una señora a cargo de la concesión de la alimentación diaria habría desencadenado la intoxicación masiva. “Por la mañana recibimos fideos cocidos con mayonesa, al mediodía un arroz chaufa; alguno de esos alimentos pudo estar en malas condiciones”, refirió un suboficial de segunda PNP.

El viernes por la tarde y noche, también ayer, policías con malestar estomacal y diarreas acudieron de emergencia a la Sanidad PNP y les suministraron sueros y otros medicamentos. La jefatura policial de Tacna no se pronunció sobre la intoxicación masiva de policías en espera de una orden para actuar en las protestas.