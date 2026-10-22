Después de seis meses del devasador incendio que destruyó la mitad de los puestos de venta reabrió sus puertas la zona conocida como La Rampa en el mercado Central de Tacna.

Éste miércoles a las 10 horas se realizó el corte de cinta, después se ofició una paraliturgia y bendición, y finalmente se reinauguró el recinto que acoge 33 puestos de venta.

Medidas implementadas

Edgardo Arua Ordóñez, en representación de sus compañeros, explicó que demoraron casi medio año en reabrir debido a que debieron cumplir todas las recomendaciones y medidas de seguridad exigidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Municipalidad Provincial de Tacna y el Ministerio Público.

Se colocaron controles de humo, luces de emergencia, se instaló una nueva red eléctrica y se renovó toda la infraestructura, a fin de evitar que vuelva a sufrirse un siniestro como el ocurrido el 24 de abril. Ese día 16 puestos quedaron incinerados y se perdió cuantiosa mercadería.

Puestos fueron bendecidos luego de una paraliturgia. (Foto: Adrian Apaza)

Trabajarán tras seis meses

Sobre la inversión que demandaron estas mejoras, Arua Ordóñez respondió que aún no se ha calculado pero “es un monto bien grande” que cubrieron todos los socios.

Invitó a la población de Tacna así como los turistas nacionales y extranjeros a visitarlos al costado del mercado Central donde trabajarán de 8 a 20 horas, ofreciendo golosinas, perfumes, servicios de manicure y pedicure, artesanías y otros productos, a precios bajos, según dijo.