La vicegobernadora de Tacna Liliana Velazco Cornejo fue denunciada por el asesor del gobernador Luis Torres Robledo, César Málaga Aldana, e intervenida por la Policía Nacional tras incurrir en el presunto delito de usurpación de funciones, al asumir la jefatura del Gobierno Regional de Tacna.

Según explicaron los denunciantes, la vicegobernadora solo debe asumir funciones ejecutivas ante una ausencia temporal o impedimento definitivo del gobernador, como encontrarse fuera del territorio potestativo regional o sin posibilidad de comunicación oportuna.

No habría esperado procedimiento

Sin embargo, en el caso del gobernador Luis Torres, a pesar de estar detenido dentro de la misma ciudad en ningún momento dejó de ejercer sus funciones y mantuvo comunicación y coordinación permanente con sus funcionarios e inspectores para el normal desarrollo de la gestión regional.

Apuntaron que la vicegobernadora sin esperar la evaluación y el acuerdo formal del Consejo Regional ingresó de forma intempestiva a la sede, firmó y gestionó documentación oficial utilizando indebidamente el cargo de gobernadora.

Velazco se ampara en la Ley 27867

Liliana Velazco fue trasladada en un patrullero hasta la comisaría Central en la tarde. Hasta la dependencia llegó una veintena de personas expresando su respaldo a la autoridad.

Al salir Velazco indicó que la volverán a citar para continuar el proceso de dicha denuncia y negó que hubiera usurpado funciones. Manifestó que estuvo en calidad de intervenida por presunta usurpación de funciones, cosa que no es coherente con lo que estipula la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867. Su abogado anunció que interpondrán una denuncia por acusación calumniosa contra el asesor Málaga.