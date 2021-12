El gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Tacna, Pedro Dávalos Zeballos, anunció que no se revertirán los terrenos vendidos del programa de vivienda Los Arenales Los Hornos en el centro poblado Boca del Río que fueron adjudicados en la gestión del 2010.

El funcionario dijo que en enero del 2022 debe culminar el reglamento para implementar la ordenanza que suspende la venta de terrenos del Promuvi en el balneario.

Proceso de formalización

Adelantó que se hará un ordenamiento del terreno vendido por la exgestión municipal donde se formalizará la venta de los predios y se liquidará los pagos realizados.

“Vamos a realizar un reconocimiento a través de una liquidación del pago realizado por el terreno y luego hacer una valorización con los saldos, va a ser un proceso de formalización, ya hay personas que han ganado derecho al estar desde el 2010″, dijo. Añadió que se va a legalizar la venta directa de los terrenos vendidos del 2010, pese a ser observada la molidad por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al tener que ser por subasta pública.

No descarta se reviertan solo aquellos que no se encuentren en posesión y no pagaron por los predios. En evaluación están otros Promuvi aprobados en exgestiones que no correspondía por ser de usos diferentes al autorizados por la SBN y no ser subastados.